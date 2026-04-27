Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di maggio

Il Napoli affronterà gli ultimi quattro incontri di campionato nel mese di maggio nella stagione 20252026. La squadra cerca di accumulare punti per assicurarsi la qualificazione in Champions League e mantenere il secondo posto in classifica, attualmente in competizione con il Milan. Il calendario ufficiale delle partite è stato reso noto e prevede varie sfide nelle prossime settimane.

Ultimi quattro impegni per il Napoli nella Serie A 20252026. Gli azzurri da qui alla fine del campionato cercheranno di conquistare gli ultimi punti per l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League e a difendere il secondo posto nel duello con il Milan.Questo il calendario completo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di marzo Leggi anche: Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di aprile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quando si gioca Como-Napoli, arriva l'annuncio della Lega Serie A: data e orario del match; Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone; Napoli-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Serie A, gli anticipi e i posticipi della 35ª giornata. Quando si giocano Como-Napoli e Inter-Parma. Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: date e orariProssime partite Napoli - Calendario Napoli che si preannuncia ricco di impegni in vista della prossima stagione: la prossima partita SSC Napoli sarà valida per la Serie A con il Cagliari. Dove vedere ... msn.com Prossime partite e calendario completo del NapoliVisualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 del Napoli su Virgilio Sport ... sport.virgilio.it Il #Napoli torna a correre dopo il riposo di Conte: come sta Di Lorenzo e quando rientra x.com Rios o Gomes: chi deve essere, secondo voi, la priorità del Napoli in estate - facebook.com facebook