Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di aprile

Da napolitoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile, il Napoli affronterà quattro partite che potrebbero influenzare significativamente la sua posizione in classifica. Le gare si svolgeranno nel corso di questo mese e rappresentano un momento cruciale per la squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il calendario prevede incontri importanti che determineranno il proseguimento della stagione dei partenopei.

Aprile sarà un mese molto importante per il Napoli. Gli azzurri giocheranno quattro match decisivi nella corsa per un posto in Champions League e chissà che al termine di questo mini ciclo non si possa guardare anche alla vetta della classifica. Questo il calendario completo dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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