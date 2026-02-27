Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di marzo

A marzo, il Napoli affronterà tre partite fondamentali nel tentativo di mantenere la posizione in classifica. La squadra scenderà in campo in date ancora da definire, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti in questo mese cruciale. I match saranno determinanti per il cammino della squadra verso la qualificazione in zona europea.

Marzo sarà un mese molto importante per il Napoli. Gli azzurri giocheranno tre match decisivi nella corsa per un posto tra le prime quattro. Questo il calendario completo dei prossimi impegni degli uomini di Conte:Ventottesima giornata: Napoli-Torino, venerdì 6 marzo ore 20.45Ventinovesima.

Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di gennaioSarà un inizio di anno molto impegnativo per il Napoli di Antonio Conte, con gli azzurri che disputeranno molti match di campionato e i due decisivi...

Sei Nazioni 2026, calendario delle partite e quando gioca l’Italia nel torneo di rugby internazionaleNel 2026 si disputerà la 132ª edizione del Sei Nazioni di rugby: si gioca dal 5 febbraio al 12 marzo 2026.

Napoli, quando torna De Bruyne? C'è una partita nel mirinoNelle scorse ore sono diventate subito virale le immagini che hanno mostrato il ritorno a Napoli di Kevin De Bruyne. Il giocatore belga è fermo ai box da diversi mesi a causa della lesione al bicipe ... fantacalcio.it

Quando si gioca Verona-Napoli: ufficializzata la data e l'orarioLa Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi della 27esima giornata di campionato. Il Napoli scenderà in campo sabato 28 febbraio a Verona, in casa dell'Hellas. Il calcio d'inizio del ... napolitoday.it

CONTE NON SI FIDA: PERICOLO VERONA A Verona il Napoli si gioca una fetta importante di stagione. Domani al Bentegodi gli azzurri affrontano l’Hellas Verona in un testa-coda che, sulla carta, non dovrebbe ammettere sorprese. Ma Antonio Conte non si fi - facebook.com facebook