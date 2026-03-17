Il ministero promuove a pieni voti Unibo | Valutazione massima nella qualità della didattica e della ricerca

L’Università di Bologna ha ottenuto il punteggio massimo nel sistema di valutazione della qualità universitaria coordinato da Anvur. La commissione ha riconosciuto i risultati dell’ateneo in termini di qualità della didattica e della ricerca, collocandolo nella fascia di eccellenza tra gli atenei italiani. La decisione riguarda i recenti esiti delle valutazioni ufficiali condotte dal ministero.

Bologna, 17 marzo 2026 — L’ Università di Bologna conquista il risultato più alto nel sistema nazionale di valutazione della qualità universitaria coordinato da Anvur, confermandosi nella fascia di eccellenza tra gli atenei italiani. La relazione preliminare, consegnata dopo la visita istituzionale svolta nel novembre scorso dal Panel degli Esperti della Valutazione, assegna infatti all’Alma Mater il massimo livello complessivo previsto dal modello AVA3, con 21 punti su 23 giudicati “pienamente soddisfacenti” e i due restanti definiti “soddisfacenti”. Un sistema di monitoraggio. Si tratta di uno dei passaggi più significativi per il sistema... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ministero promuove a pieni voti Unibo: “Valutazione massima nella qualità della didattica e della ricerca” Articoli correlati Unimore, Scienza della vita promuove il contributo femminile nella ricercaIl Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza con l’evento... Leggi anche: Dal discutibile risultato del 2023 allo spettacolare video del 2026: il “Test Will Smith” promuove a pieni voti l’IA. In che cosa consiste l’esperimento?