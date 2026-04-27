In Italia, alcune località di piccole dimensioni si distinguono per avere residenti con redditi elevati. Tra queste, Maccastorna si presenta come esempio, anche se il nome non è molto conosciuto. Questi comuni, spesso caratterizzati da dimensioni ridotte, sono noti per la presenza di popolazioni con patrimoni più consistenti rispetto ad altre zone del paese. La distribuzione dei redditi nelle aree più piccole può differire significativamente rispetto alle grandi città italiane.

Anche quest’anno il ministero dell’Economia ha pubblicato i dati relativi ai redditi dichiarati dalle persone, da cui si possono agevolmente compilare classifiche dei comuni e delle regioni con i redditi medi più alti in Italia. Sono risultati che di solito suscitano un grande interesse, ma che devono essere letti tenendo presente alcune distorsioni, a partire dal fatto che i dati riguardano solo i redditi dichiarati. Non contengono, ovviamente, i redditi degli evasori fiscali, cioè le persone che non comunicano al fisco il loro reddito o ne nascondono una parte. I dati pubblicati quest’anno riguardano le dichiarazioni presentate nel 2025 e relative ai redditi imponibili lordi del 2024.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quali sono i comuni italiani con i residenti più ricchi

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