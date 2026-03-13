Ecco i Comuni italiani che hanno ricevuto il maggior numero di turisti quest'anno. In cima alla classifica ci sono città e località che hanno registrato circa 139,6 milioni di arrivi e oltre 466 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Questi dati mostrano quali destinazioni italiane siano state più visitate nel periodo analizzato.

Con 139,6 milioni di arrivi e oltre 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive, e una crescita rispettivamente del 4,5% e del 4,2% in un anno, l’Italia si conferma una delle destinazioni più scelte dai viaggiatori, superando la Francia e diventando la seconda meta turistica dell’Unione europea dopo la Spagna. Tra i Comuni che accolgono più visitatori non solo grandi città d’arte, ma anche piccole località capaci di attirare milioni di presenze ogni anno. Roma in vetta alla classifica dei Comuni Italiani che hanno accolto più turisti. Come confermano i dati Istat pubblicati il 9 marzo 2026, Roma nel 2024 è stata la destinazione più visitata del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quali sono i Comuni Italiani che hanno accolto più turisti: la classifica

Articoli correlati

La pizza più buona del mondo si mangia a New York: quali sono i due locali italiani in classificaTime Out ha stilato la classifica dei locali che propongono le migliori pizze del mondo.

Quali sono gli aeroporti più puliti al mondo: in classifica anche due italianiSapete quali sono gli aeroporti più puliti al mondo? Ecco la classifica ufficiale(al cui interno ci sono anche due nomi italiani).

Contenuti utili per approfondire Comuni Italiani

Temi più discussi: Quale futuro per i piccoli Comuni italiani - Pressenza; Ciò che resta ai comuni dopo il Pnrr; Amministrative in Sicilia, si terranno il 24 e 25 maggio. Ballottaggi il 7 e 8 giugno; La mappa dei Comuni amministrati da Sindaci donne (negli ultimi 30 anni).

I 28 Comuni in cui si è raggiunto il quorum: quali sono e com’è andataI cinque referendum non hanno raggiunto il quorum. In 28 comuni sparsi da nord a sud, però, il rito del voto resiste. Gli italiani sono stati chiamati alle urne l’8 e il 9 giugno per esprimersi su ... ilsole24ore.com

Spighe Verdi 2025, ecco quali sono i Comuni rurali più sostenibili d’ItaliaDi certo la bellezza in Italia non manca, tra città d’arte ricche di tesori, spiagge incantevoli e paesaggi montani dai panorami imperdibili. Non vanno però dimenticate poi le campagne, a volte meno ... donnamoderna.com

Il 22 e il 23 marzo tutti i comuni d'Italia sono chiamati al voto per il referendum costituzionale confermativo sulla Giustizia. Un solo quesito a cui i cittadini italiani dovranno votare o sì o no: approvazione della legge costituzionale recante "Norme in materia di or - facebook.com facebook