Dario Puppo, telecronista e giornalista di Eurosport, ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante la discussione, Puppo ha affermato che Jodar è più forte di Fonseca e che il suo stile di gioco porta il tennis a un livello superiore, grazie alla capacità di eseguire colpi imprevedibili.

Dario Puppo (telecronistagiornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi sviscerati. Al centro dell’attenzione il torneo “1000” di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica a prendersi la scena è stato il confronto tra il brasiliano Joao Fonseca e lo spagnolo Rafael Jodard, vinto da quest’ultimo. “ Si comincia a capire quale possa essere la dimensione di Jodar. Avremo modo di sentire spesso il suo nome: è uscito nettamente vincitore dalla sfida contro Fonseca. Sinner ha demolito Moller anche senza offrire la sua miglior versione, su un campo che tra l’altro non gli piace “, le prime parole di Puppo in trasmissione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Jodar è più forte di Fonseca. Porta il tennis su un altro livello: può fare cose imprevedibili”

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