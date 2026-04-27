Un'inchiesta giudiziaria di Milano indaga su un sistema che avrebbe punito o cacciato arbitri considerati ribelli. Le indagini si concentrano su una faida tra fischietti che, nel corso del 2023, ha coinvolto anche il designatore, ora sotto indagine, e l'ex presidente della federazione calcistica. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni interne alle organizzazioni sportive di vertice.

Per capire l’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi bisogna fare un passo indietro di almeno 3 anni, nel 2023, quando prima di Domenico Rocca un altro assistente arbitrale presentò un esposto in Figc. Si chiamava Pasquale De Meo. E anche in quel caso il procuratore federale Giuseppe Chinè decise di archiviare. Eppure, le accuse erano le stesse sui cui si sta sviluppando l’indagine di oggi. Il fascicolo del pubblico ministero Maurizio Ascione, dopo quasi un anno di accertamenti, non sembra ruotare soltanto attorno a un errore arbitrale o a una decisione Var. Tocca da vicino il governo delle designazioni, i rapporti interni alla classe arbitrale, il potere di scegliere chi mandare sulle partite decisive e chi tenere lontano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Puniva o cacciava gli arbitri ribelli». Altre accuse contro il sistema Rocchi

Follia allo Stadio dei Marmi: rigore Var e Rocchi scortato

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