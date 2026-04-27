Pulmino prende in pieno un'auto a Moglia nel Mantovano | muore Svetlana Petrova

Una donna di 67 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Moglia, nel Mantovano. Secondo quanto riferito, un pulmino ha investito un’auto, provocando il decesso della donna sul colpo. L'incidente ha coinvolto i mezzi in una zona della città e sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Si chiamava Svetlana Petrova la donna di 67 anni morta in un incidente d'auto a Moglia nel Mantovano. La 67enne si trovava nel lato del passeggero, a bordo di una Ford Fiesta guidata da una 52enne. Per ragioni ancora da chiarire l'auto è stata centrata in pieno da un pulmino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pulmino con 9 operai si schianta contro un’auto in un incrocio nel Mantovano: morta una 67enne, 3 feritiUn pulmino ha impattato contro la fiancata di un'auto in un incrocio a Moglia (Mantova) nel pomeriggio del 25 aprile. Moglia, incidente tra auto e pulmino: morta una donna e tre feritiMoglia (Mantova), 26 aprile 2026 – Tragico incidente tra un’auto e un pulmino, sabato pomeriggio, poco prima delle 18, sull’ex strada Romana, ora...