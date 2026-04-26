Sabato pomeriggio, poco prima delle 18, si è verificato un incidente tra un’auto e un pulmino sulla provinciale 413, strada che collega San Benedetto Po a Moglia. L’impatto è avvenuto sull’ex strada Romana, causando il decesso di una donna e il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Moglia (Mantova), 26 aprile 2026 – Tragico incidente tra un’auto e un pulmino, sabato pomeriggio, poco prima delle 18, sull’ex strada Romana, ora provinciale 413, che da San Benedetto Po conduce a Moglia. A perdere la vita una donna di 67 anni e tre persone sono rimaste ferite. L’incidente. Stando a una prima ricostruzione dello schianto, sembra che l’auto sia stata centrata da un furgone mentre si immetteva sulla ex strada Romana, forse senza osservare il segnale di stop. L'impatto è stato talmente violento che la vettura è finita contro il cancello di un edificio abbandonato, mentre il pulmino è uscito di strada. I soccorsi. Scattato...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moglia, incidente tra auto e pulmino: morta una donna e tre feriti

Notizie correlate

Incidente a Roma su via Prenestina tra auto e camion dei rifiuti di Ama, morta una donna e feriti i conducentiUna donna è morta in uno scontro tra l’auto su cui viaggiava e un camion dei rifiuti a Roma.

Leggi anche: Incidente A14, auto contro un tir in galleria ad Ancona: morta una donna e altri 3 feriti, tra cui un bimbo

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Scontro tra un’auto e un pulmino a Moglia: morta una 67enne e ferite altre tre persone; Moglia, incidente tra auto e pulmino: morta una donna e tre feriti; Scontro tra auto e furgone a Moglia: muore una 67enne e tre feriti; Pulmino con 9 operai si schianta contro un'auto in un incrocio nel Mantovano: morta una 67enne, 3 feriti.

Moglia, incidente tra auto e pulmino: morta una donna e tre feritiLo schianto è avvenuto sabato pomeriggio, 25 aprile, poco prima delle 18, sull’ex strada Romana, ora provinciale 413. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause ... ilgiorno.it

Scontro tra auto e furgone a Moglia: muore una 67enne e tre feritiMoglia Violento scontro tra un’auto e un furgone nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle ore 18, all’incrocio tra via Coazze e strada Romana nel ... vocedimantova.it

Un pulmino ha impattato contro la fiancata di un’auto in un incrocio a Moglia (Mantova) nel pomeriggio del 25 aprile. Una 67enne è deceduta nello schianto e altre tre persone sono rimaste ferite - facebook.com facebook