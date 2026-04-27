Puliservice spettacolare contro Lamezia | verso la finalissima del campionato di Serie C

La squadra di Puliservice Reggio Calabria ha ottenuto una vittoria decisiva contro Lamezia, qualificandosi così per la finale del campionato di Serie C femminile. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla formazione di avanzare nel torneo nazionale. La prossima tappa sarà la finalissima, che si giocherà nelle prossime settimane. La squadra si prepara ora a disputare l’ultimo impegno stagionale.

La Puliservice Reggio Calabria conquista con merito la finalissima del campionato di Serie C Femminile.La serie, sarà contro la Pallavolo Rossano, campionessa di Coppa, che ha battuto Cutro con un nuovo e secco 3-0. Bella sfida al Palagatti. Trascinata da un bel tifo reggino estemporaneo, la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Serie C, Puliservice pronta a giocarsi la seminale Playoff contro Arpaia Lamezia Leggi anche: Serie C, Puliservice punta alla vittoria contro Arpaia Lamezia Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Puliservice determinata: 3-0 nel primo round di semifinale contro Arpaia Lamezia. Serie C, Puliservice impegnata a Lamezia: voglia di chiudere i conti e volare in finaleSi gioca alle ore 20.30 in terra lametina. Capitan Suelen Oliveira e compagne sono pronte a giocare con la solita grinta e il grande cuore che le contraddistingue ... today.it Lamezia-Puliservice Volley, Buonfiglio: trasferta tosta, dobbiamo fare la nostra partitaLa Puliservice Reggio Calabria non si ferma più. Nella semifinale play-off di Serie C, la squadra del network amaranto ha conquistato una vittoria fondamentale per 3-0 contro l’Arpaia Lamezia, portand ... strettoweb.com