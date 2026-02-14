Serie C Puliservice punta alla vittoria contro Arpaia Lamezia

La squadra Puliservice ha deciso di puntare alla vittoria contro Arpaia Lamezia dopo aver subito la prima sconfitta della stagione, che ha lasciato un segno sulla loro prestazione. La formazione vuole reagire subito, migliorando il gioco e guadagnando fiducia in vista del prossimo impegno in Coppa Calabria, il 20 febbraio, quando si sfideranno di nuovo in un match che si giocherà in orario serale e su un campo diverso.

Le amaranto giocheranno, ancora una volta al Palagatti alle ore 16.30 di sabato 14 febbraio Vincere per riscattarsi dalla prima sconfitta assoluta della stagione. Vincere per prepararsi al meglio al return match di Coppa Calabria, Memorial Sorrenti, in programma, il 20 febbraio, mutando orario e campo, in scena alle ore 20.45 al PalaBoccioni. Vincere per confermarsi padrona del girone, che, in campionato ha perso solo un punto per strada. Non sarà facile. L'Arpaia Lamezia è una squadra in crescita continua. La fuori-categoria Stefania Papa e le sue compagne hanno dimostrato, con la vittoria al tie-break in Coppa, di essere un osso durissimo.