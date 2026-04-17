Serie C Puliservice pronta a giocarsi la seminale Playoff contro Arpaia Lamezia

La gara due del quarto di finale del torneo di Serie C tra Puliservice Reggio Calabria e Avolio Castrovillari non si è disputata al Palaboccioni, poiché l’incontro è stato annullato a causa di un incidente che ha coinvolto una delle squadre. Nella prima sfida, le ragazze di Reggio Calabria avevano conquistato una vittoria con il punteggio di 3-1, assicurandosi così il passaggio alle semifinali del torneo.

L’attesa gara due del Palaboccioni, purtroppo, non ha avuto luogo. Le ragazze della Puliservice Reggio Calabria passano avanti nel tabellone del Playoff dopo aver superato nella gara di andata del quarto di finale l’Avolio di Castrovillari(1-3) che, a causa di un incidente che ha paralizzato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Serie C, Puliservice punta alla vittoria contro Arpaia Lamezia Leggi anche: Serie C, la combattente Puliservice non lascia scampo all'Arpaia: super vittoria a Lamezia Contenuti e approfondimenti Serie C, Puliservice pronta a giocarsi la seminale Playoff contro Arpaia LameziaFischio d'inizio venerdì 17 aprile alle ore 19 al Boccioni. Gara due è prevista per il 26 aprile alle ore 20.30 al Palagatti. Eventuale terza gara il 9 maggio sempre al Boccioni ... reggiotoday.it Playoff Serie C, la Puliservice Volley vuole chiudere la pratica: attesa per Gara-2 contro l’Avolio NovaSotto rete alle ore 19 al PalaBoccioni. Gara decisiva. Non si può sbagliare. La Puliservice Reggio Calabria ritorna in campo per gara due del quarto di finale di Playoff. Gara secca, e non si può sbag ... strettoweb.com