' Puffi' per 35mila euro spacciatore in Vespa incastrato dall' agendina

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato un’agendina con numerosi nomi e cifre che indicavano un debito di 35 mila euro, legato a sostanze chiamate ‘puffi’. L’uomo è stato fermato mentre si spostava in Vespa, e il suo materiale è stato sequestrato.

Aveva perfino un'agendina con appuntati svariati nomi di persone aventi i cosiddetti 'puffi' (debiti), per un totale di 35mila euro, il 41enne italiano, arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nella scorse settimane gli investigatori della squadra mobile.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Controlli in via Cavour a Ravenna, incastrato uno spacciatore: in casa hashish, marijuana e cocainaUn arresto a Ravenna, dove un cittadino italiano di 39 anni è stato fermato e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio,... Milano, nascondeva l’hahshish nei sacchi della spazzatura: spacciatore di Bruzzano incastrato dal fiuto del cane antidrogaMilano, 11 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato martedì 10 marzo un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti, per detenzione...