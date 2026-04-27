Puccini Sakamoto e Gardel | violino e arpa oltre i confini del repertorio
Il Teatro di Via Verdi a Vicopisano ospiterà il prossimo concerto del Festival musicale internazionale Fanny Mendelssohn, promosso dall’amministrazione comunale. L’evento vedrà eseguire brani di Puccini, Sakamoto e Gardel, con strumenti come il violino e l’arpa. La serata si inserisce nel cartellone di appuntamenti dedicati alla musica oltre i confini del repertorio classico.
Il Teatro di Via Verdi sarà, grazie alla amministrazione comunale di Vicopisano la cornice del prossimo appuntamento del Festival musicale internazionale Fanny Mendelssohn.Il Teatro di Via Verdi, piccolo teatro all'italiana dalla straordinaria acustica,un goiello incastonato nel borgo medievale.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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