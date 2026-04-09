HOKA spinge le Mach Remastered oltre i confini del running

HOKA ha lanciato le nuove Mach Remastered, modelli che puntano a migliorare le prestazioni di chi corre. Le scarpe sono state aggiornate rispetto alle versioni precedenti, con caratteristiche tecniche pensate per offrire maggiore comfort e reattività. Il prodotto viene presentato come un’evoluzione della linea dedicata alla corsa, senza dettagli sui materiali o sui prezzi. Il lancio è stato annunciato attraverso comunicati ufficiali e contenuti promozionali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le sneaker Mach Remastered di HOKA sono l'esempio lampante di come la rivisitazione di una scarpa mitica possa dare luce a qualcosa di ancora più iconico. Possiamo quindi parlare di una vera evoluzione, una di quelle operazioni riuscite in cui un modello tecnico amatissimo viene ripensato per rispondere a un’esigenza diversa: non più correre più veloce, ma muoversi meglio. Presentate a Milano, le Mach Remastered (da poco disponibili sul sito del brand ) portano con sé il DNA di una scarpa progettata per la velocità, ma lo reinterpretano per i ritmi urbani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - HOKA spinge le Mach Remastered oltre i confini del running Le Hoka Speedgoat 7 potrebbero diventare le tue sneaker da trail running definitiveLe Hoka Speedgoat sono tra le scarpe da running più famose del brand, seconde solo alle Mafate, che hanno dato inizio alla storia del marchio... Leggi anche: Mach & Mach ‘Le Cadeau’: Eleganza Suede e Tacco Spillo HOKA lancia la Mach Remastered: il mix perfetto di performance e stileHOKA®, una divisione di Deckers Brands, presenta la Mach Remastered: una versatile reinterpretazione dell'amata scarpa da running, progettata sia per la performance sia per l'uso quotidiano. Con la ... fashionunited.it HOKA Mach X: dall’allenamento alla garaRispondendo alle richieste degli atleti HOKA, che cercavano una soluzione con piastra che potesse migliorare gli allenamenti infrasettimanali e le sessioni più intense, la scarpa Mach X coniuga il ... sportoutdoor24.it