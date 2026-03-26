Minori nella sala slot Locale rischia la chiusura

Un locale dedicato alle scommesse è stato trovato aperto a minori, senza alcun controllo per verificare l’età all’ingresso. La presenza di minorenni all’interno della sala ha portato le autorità a valutare la possibilità di chiusura. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla sicurezza delle strutture di gioco.

Quella sala scommesse era tranquillamente fruibile anche da minorenni, senza alcuna verifica anagrafica all’ingresso. E adesso rischia la sospensione dell’attività. Ad avanzare proposta di chiusura per omessa vigilanza sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, seguendo le linee guida fissate dal Comando Generale della Guardia di Finanza. I militari infatti da tempo erano impegnati in un piano di intervento a contrasto del gioco illegale e irregolare. In tale ambito, in un’ottica di rafforzamento del controllo economico del territorio, i finanzieri del Gruppo di Lucca hanno intensificato i controlli presso sale slot, Vlt e punti scommesse al fine di verificare il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di gioco pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minori nella sala slot. Locale rischia la chiusura Articoli correlati Leggi anche: Sette minori nella sala slot, sigilli per 10 giorni "Via la sala slot per far posto a un'area bimbi": nella frazione inaugura un nuovo barSabato 27 dicembre si è tenuta l'inaugurazione ufficiale del bar ''CalaDroba'' situato in via Provinciale Cervese 27 a Calabrina di Cesena. Una selezione di notizie su Minori nella sala slot Locale rischia... Temi più discussi: Minori nella sala slot. Locale rischia la chiusura; Nessuna vigilanza nella sala Slot, locale di Lucca rischia la chiusura; Ludoteca e sala giochi abusive sequestrate dalla Polizia Locale; Nessuna vigilanza nella sala Slot, locale di Lucca rischia la chiusura. Controlli nelle sale slot a Lucca, sanzioni per irregolarità e minori ai giochiControlli della Guardia di Finanza nelle sale slot a Lucca: irregolarità, assenza di sorveglianza e possibile accesso ai minori ... gonews.it Nessuna vigilanza nella sala Slot, locale di Lucca rischia la chiusuraLa Guardia di Finanza di Lucca ha avvito una serie di controlli sulle sale gioco del territorio per contrastare il fenomeno del gioco illegale o irregolare. Sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme ... noitv.it Meta stangata dai giudici. “Minori prede sessuali” x.com Aironi guardabuoi e marangoni minori Non li avevo mai visti con la cresta, sono ancora più belli Codognè (TV) 15/03/2026 - facebook.com facebook