sette minori nella sala slot sigilli per 10 giorni

Settimana movimentata in una sala slot di Milano, dove la polizia ha sequestrato i locali per dieci giorni. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato sette clienti sotto i 18 anni, tra cui alcuni che seguivano le scommesse sui video e altri impegnati a giocare alle postazioni. Ora la gestione rischia di perdere l’attività per quasi due settimane, mentre si indaga su eventuali responsabilità.

Nella sala scommessa sette clienti avevano meno di 18 anni. Alcuni stavano seguendo le loro puntate sui video e altri stavano giocando alle postazioni. Per questi motivi, gli agenti della divisione della polizia amministrativa della questura di Ferrara hanno eseguito un’ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma pari a 6.666,67 euro con la pena accessoria di chiusura per 10 giorni. Ad emettere l’ordinanza l’agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio territoriale di Ferrara. Il provvedimento, come detto, nasce a seguito di pregressi controlli effettuati da personale dipendente presso l’attività di raccolta delle scommesse sportive a seguito dei quali veniva constatata la presenza di 7 giovani minori degli anni 18 riuniti vicino ad alcune postazioni intenti a consultare le proposte di gioco visualizzate a terminale; uno dei minori, nella fattispecie, aveva effettuato anche una scommessa al gioco per le partite virtuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Polizia di Stato ha temporaneamente chiuso una sala slot a Treviolo per 10 giorni, a causa di problemi di sicurezza e igiene riscontrati durante i controlli.

La Polizia ha disposto la sospensione temporanea di sette giorni di un bar situato in via Plebiscito, che fungeva da punto di raccolta scommesse sportive.

