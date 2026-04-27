Una recente decisione del presidente uscente della Provincia di Avellino ha suscitato forti critiche, con alcuni che accusano l'atto di creare un vuoto democratico. La questione riguarda la gestione delle cariche e le conseguenze di questa scelta sui processi decisionali dell'ente provinciale. La discussione si è accesa tra diverse forze politiche, che si sono confrontate pubblicamente sui possibili effetti delle azioni del presidente uscente.

Si tratta di un elemento decisivo, perché nelle elezioni provinciali – di secondo livello – votano solo sindaci e consiglieri comunali, e il loro peso è “ponderato” in base alla popolazione dei comuni. Questo significa che per circa due anni quei territori rischiano di restare senza una rappresentanza diretta nel consiglio provinciale, configurando una sorta di “vuoto democratico” denunciato da più parti. Lo mette in risalto il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera: “Stento a credere a ciò che, fino a ieri, pur temuto, potevamo solo immaginare»,afferma il sindaco. Indire le elezioni per il rinnovo della carica di presidente della...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, è bufera contro Buonapane: “Crea vuoto democratico”

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