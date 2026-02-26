Provincia Buonapane revoca la sua vice | ancora bufera nel Pd

Nella provincia si susseguono cambiamenti politici: il presidente ha deciso di revocare la nomina della sua vice, creando un certo scompiglio all’interno del partito di riferimento. La questione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche locali, portando a una serie di reazioni tra gli esponenti politici e gli osservatori. La situazione si evolve in attesa di ulteriori sviluppi.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha nominato il nuovo vicepresidente. Si tratta del consigliere Franco Di Cecilia. In data odierna, ha revocato il precedente incarico affidato alla consigliera Laura Cervinaro e ha firmato il decreto di designazione del vice. “Venuto meno il rapporto fiduciario, imprescindibile per garantire la piena azione amministrativa, ho deciso di revocare la consigliera Cervinaro dal ruolo di vicepresidente dell’Ente – dichiara il presidente Buonopane -. La scelta è caduta su Franco Di Cecilia. Tale designazione è slegata da ogni ragionamento politico e partitico. È dettata, invece, dal fatto che il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

