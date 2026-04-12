Ungheria al voto Viktor Orban resiste | cosa trapela a urne aperte

Nelle prime ore di voto in Ungheria, Viktor Orban si trova ancora in corsa, mentre il suo sfidante, Peter Magyar, sembra essere in vantaggio secondo i sondaggi. Magyar ha annunciato l’intenzione di portare l’Ungheria più vicino all’Europa, ma a Bruxelles non si registra particolare entusiasmo per questa campagna. Le operazioni di voto sono ancora in corso e i risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

I sondaggi hanno già sancito la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria dello sfidante Peter Magyar, il candidato che promette di “riportare” l’Ungheria in Europa, ma a Bruxelles in realtà c’è poco entusiasmo. Innanzitutto perché l’attuale primo ministro nelle ultime settimane ha recuperato molto dello svantaggio che gli veniva attribuito nei mesi scorsi, tanto che alcuni dei rilevamenti lo danno addirittura avanti, come ad esempio quello dell’Istituto Nézopont (46% di Fidesz contro il 40% di Tisza). Ma soprattutto le elezioni ungheresi sono strutturate in modo tale, con un misto di proporzionale e sistema uninominale, che non è detto che chi prende più voti vada poi a governare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Ungheria alle urne, è sfida Orbán-Magyar. Così il voto può cambiare l’Europa (e la guerra Russia-Ucraina)Viktor Orbán o Péter Magyar? L’Ungheria va oggi, 12 aprile, al voto per decidere il suo futuro politico, e l’Europa e il mondo guardano a quel che...

L’Ungheria di Viktor OrbánIn 16 anni è diventata un'eccezione in Europa: un paese semi-autoritario, dove il primo ministro e i suoi oligarchi hanno infiltrato lo stato e...