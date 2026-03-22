Referendum urne aperte | al voto 4,5 milioni di campani

Dalle prime ore del mattino le urne sono state aperte in tutta la regione Campania per il referendum. Sono circa 4,5 milioni le persone chiamate al voto, distribuite su vari comuni e municipi. Gli elettori si sono recati alle urne per esprimere la loro preferenza, con le operazioni di voto che proseguiranno fino alle 23 di stasera.

Tempo di lettura: < 1 minuto Urne aperte da stamane alle 7 in tutta la Campania, dove quattro milioni e mezzo (per la precisione 4.450.814) di cittadini sono chiamati al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Le sezioni allestite in regione per il voto sono 5.824 in regione. Nella sola Napoli gli elettori sono 711.257, distribuiti tra le 883 sezioni, di cui 14 ospedaliere. Nei comuni dell’area metropolitana di Napoli sono chiamati al voto 2.349.522 elettori, distribuiti tra le 2.896 sezioni, di cui 16 ospedaliere. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'articolo proviene da Anteprima24.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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