Protocollo d’intesa con la Garante Giovanna F Russo

È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Garante Giovanna Francesca Russo, l’Associazione Italiana Avvocati di Calabria e la Presidenza del Consiglio regionale. L’accordo mira a promuovere iniziative per rafforzare la cultura giuridica e la tutela dei diritti. La firma si inserisce in un progetto volto a migliorare la consapevolezza sui diritti e a favorire un dialogo più diretto tra istituzioni e cittadini.

Protocollo d’intesa tra la Garante Giovanna Francesca Russo, AIGA Calabria e la Presidenza del Consiglio regionale per rafforzare cultura giuridica e tutela dei diritti.. Il Protocollo d’intesa che sarà firmato il 28 aprile al Polo culturale Mattia Preti segna un passaggio significativo per la cooperazione istituzionale in Calabria. Protagonisti dell’accordo sono la Garante regionale dei diritti delle persone detenute, Avv. Giovanna Francesca Russo, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione regionale Calabria, e la Presidenza del Consiglio regionale. Una triade che unisce responsabilità pubblica, competenze professionali e impegno civile in un percorso condiviso di tutela dei diritti fondamentali.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Protocollo d’intesa con la Garante Giovanna F. Russo Notizie correlate Leggi anche: Avv. Giovanna Russo solidale con Gratteri Veroli, siglato il Protocollo d’Intesa con ANCE Frosinone per la rigenerazione urbanaCollaborazione su valorizzazione del patrimonio edilizio, sostenibilità e sviluppo dei centri urbani: prevista una cabina di regia congiunta per...