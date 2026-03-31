Avv Giovanna Russo solidale con Gratteri

Un avvocato ha espresso solidarietà pubblicamente nei confronti di un procuratore coinvolto in un'inchiesta antimafia. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a questa vicenda, sottolineando che lo Stato non ha intenzione di fare passi indietro nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata. La frase è stata pronunciata in modo da ribadire il sostegno alle figure istituzionali impegnate in questa lotta.

Antimafia penitenziaria, l’Avv. Giovanna Russo: “Lo Stato non arretra. Solidarietà al Procuratore Gratteri”. Il Garante regionale della Calabria dei diritti delle persone private della libertà personale, Avv. Giovanna Russo, in qualità anche di Coordinatore Nazionale dei garanti regionali esprime una solidarietà ferma e istituzionale al Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, definendolo “simbolo di una giustizia che resiste, agisce e di un’antimafia che non si piega davanti alla pressione della criminalità organizzata”. La minaccia proveniente dal carcere, sottolinea, non è solo un episodio inquietante: è un segnale che impone una risposta compatta e senza esitazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Avv. Giovanna Russo solidale con Gratteri Articoli correlati Giovanna Russo: “il carcere misura la democrazia”La Garante Regionale dei diritti delle persone private della libertà della Calabria richiama una visione del carcere fondata su diritti, sicurezza e... Giovanna Russo, la 'Mina' di Foggia consacrata a 'The Voice Senior': "Sono felice mentre canto"Dalla scuola di recitazione ai palcoscenici internazionali delle navi da crociera, fino alla ribalta televisiva di The Voice Senior.