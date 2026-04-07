Veroli siglato il Protocollo d’Intesa con ANCE Frosinone per la rigenerazione urbana

Martedì 7 aprile, nella Sala Consiliare, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra la Città di Veroli e ANCE Frosinone. L’accordo prevede una collaborazione stabile in tema di valorizzazione del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana. La firma ha ufficializzato le iniziative congiunte in questi settori e si inserisce in un progetto di interventi sulla città.

Collaborazione su valorizzazione del patrimonio edilizio, sostenibilità e sviluppo dei centri urbani: prevista una cabina di regia congiunta per coordinare i progetti “Questo Protocollo segna un passaggio importante nel percorso che stiamo portando avanti.– ha dichiarato il Sindaco di Veroli, Germano Caperna – Rafforza una visione che mette al centro la qualità dei luoghi e delle relazioni, riconoscendo nella rigenerazione urbana uno strumento concreto per migliorare la vita quotidiana e creare nuove opportunità. Intervenire sugli spazi permetterà di incidere direttamente sulla loro vivibilità e sulla capacità di una Città di essere di tutti e per tutti: è qui che si misura la valenza sociale delle scelte amministrative. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Fontaniva e Università Iuav: siglato protocollo per la rigenerazione urbanaAttraverso un protocollo d’intesa, gli studenti dell’ultimo anno di Architettura elaboreranno proposte per il recupero di circa 30. Bancomat con i circuiti europei per i pagamenti nell’Unione: siglato il protocollo d’intesaBANCOMAT e i principali circuiti europei firmano un protocollo d’intesa per i pagamenti paneuropei "Questo protocollo d’intesa è un passo importante...