Pagani una rete per il futuro | insieme scuole istituzioni e forze dell’ordine

A Pagani, un evento ha riunito scuole, istituzioni e forze dell’ordine per creare una rete di collaborazione concreta. La presidente delle Guardie Ambientali d’Italia, avv. Rossi, ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per proteggere l’ambiente e migliorare la sicurezza urbana. Durante il incontro, sono state condivise iniziative pratiche e progetti condivisi per il futuro. La giornata si è conclusa con l’impegno di rafforzare i rapporti tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 4 minuti Non un semplice convegno, ma la costruzione concreta di una rete. È questo il messaggio forte emerso dall’incontro, promosso dalla presidente delle Guardie Ambientali d’Italia avv. Concetta Galotto che si è svolto questa mattina al Liceo “Mons. Bartolomeo Mangino” di Pagani, dedicato ai temi della legalità, della sicurezza e della violenza di genere. Una rete fatta di scuola, istituzioni, forze dell’ordine e associazioni, unite da un obiettivo comune: parlare ai giovani non con toni paternalistici, ma con chiarezza, ascolto e responsabilità. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della Dirigente scolastica, Prof.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pagani, una rete per il futuro: insieme scuole, istituzioni e forze dell’ordine Leggi anche: Frosinone, celebrazione natalizia a San Paolo Apostolo con istituzioni e forze dell’ordine Leggi anche: Avellino, scuola ed emozioni: istituzioni e comunità uniscono le forze per crescere insieme Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti dicono I love you, Mauro Pagani; Caroline e Herbert Pagani, un ricordo canoro che passa per Venezia; Promozione, il Campagna torna al successo. Agropoli ferma Pagani, Tedesco a 150 reti in carriera; Le nuove frontiere della chirurgia: a Pagani primo intervento al colon con il robot da Vinci. A Pagani una rete per il futuro: scuola, istituzioni e forze dell’ordine insieme per legalità e rispetto. Non un semplice convegno, ma la costruzione concreta di una rete. È questo il messaggio forte emerso dall’incontro, promosso dalla presidente delle Guardie A - facebook.com facebook