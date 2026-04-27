Prosegue la scalata di Lisa Pigato nel ranking WTA | la top100 si avvicina ed è n3 d’Italia

Lisa Pigato si avvicina alla top 100 del ranking WTA dopo aver raggiunto la finale nell’ITF 75 di... La giocatrice italiana si posiziona ora al terzo posto tra le tenniste nazionali, consolidando la sua presenza tra le prime 100 del mondo. La finale disputata rappresenta un risultato importante nel suo percorso, portandola più vicina a migliorare ulteriormente la sua classifica.

Lisa Pigato è diventata virtualmente la numero 3 d’Italia dopo la finale persa nell’ITF 75 di Chiasso: l’azzurra, nata a Bergamo, a 22 anni si issa per la prima volta, nella classifica live al numero 139 del mondo, guadagnando 10 posizioni rispetto a quella ufficiale, e sfruttando la discesa di Lucrezia Stefanini la scavalca momentaneamente in graduatoria (il ranking WTA verrà rilasciato dopo il 1000 di Madrid). Allenata dal fidanzato Federico Lucini, l’azzurra in questa stagione ha vinto il WTA 125 di Madrid, mentre a gennaio, a Nonthaburi, in due ITF 75 consecutivi ha collezionato una finale prima ed una vittoria poi, infine a marzo ha portato a casa il W35 di San Gregorio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prosegue la scalata di Lisa Pigato nel ranking WTA: la top100 si avvicina ed è n.3 d’Italia

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