Cocciaretto continua a salire nel ranking WTA. Dopo aver ottenuto la qualificazione come lucky loser agli ottavi di finale a Doha, l’italiana ha guadagnato 122 punti, portandosi dalla 57a alla 48a posizione mondiale. La sua scalata nel torneo qatariota prosegue, e il suo nome comincia a circolare tra le favorite.

Elisabetta Cocciaretto, dopo essere stata ripescata come lucky loser, si è qualificata per gli ottavi di finale nel torneo WTA 1000 di Doha, in Qatar, guadagnando punti e posizioni nel ranking WTA: l’azzurra è salita da quota 1063 a 1185, incamerando 122 punti netti e scalando 9 posti nella classifica mondiale, salendo fino alla 48ma piazza. L’azzurra tornerà in campo quest’oggi negli ottavi di finale contro la statunitense Ann Li: in palio ci saranno altri 95 punti netti, che proietterebbero Cocciaretto a quota 1280, portandola al 39° posto virtuale. In caso di ulteriore successo, con passaggio in semifinale, poi l’azzurra salirebbe a quota 1455, andando al 32° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prosegue la scalata vertiginosa di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA! Dove può arrivare a Doha

Approfondimenti su Elisabetta Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto, dopo aver superato le qualificazioni e vinto sei partite consecutive a Hobart, si prepara a disputare la finale del torneo WTA 250.

Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un importante progresso nel ranking WTA, salendo di 24 posizioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Elisabetta Cocciaretto

Argomenti discussi: Prosegue la scalata vertiginosa di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA! Dove può arrivare a Doha; Buen Camino è il film più visto del secolo, quanto ha guadagnato ancora Checco Zalone; Buen Camino è il film più visto del secolo quanto ha guadagnato ancora Checco Zalone.

Buen Camino è il film più visto del secolo, quanto ha guadagnato ancora Checco ZaloneBuen Camino di Checco Zalone diventa il film più visto del secolo in Italia, con quasi 10 milioni di spettatori e più di 75 milioni di incassi al botteghino ... dilei.it

IMPRESA COCCIARETTO! Straordinaria prova di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Doha: l’azzurra supera la numero 3 del mondo Coco Gauff con un convincente 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco, centrando la terza vittoria in carriera contro una to - facebook.com facebook

IMPRESA COCCIARETTO! Straordinaria prova di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Doha: l’azzurra supera la numero 3 del mondo Coco Gauff con un convincente 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco, centrando la terza vittoria in carriera contro una to x.com