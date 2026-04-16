Il nome nuovo Lisa Pigato | dal primo titolo WTA alla scalata nel ranking

Lisa Pigato ha raggiunto la posizione numero 5 nel ranking italiano di tennis dopo aver vinto il torneo WTA 125 di Madrid. La tennista, nata in una città italiana, ha ottenuto il suo primo titolo WTA, consolidando così la sua presenza nel circuito professionistico. La vittoria rappresenta un passo importante nella sua carriera e le ha permesso di salire nella classifica nazionale.

Lisa Pigato è la numero 5 d’Italia dopo la vittoria nel WTA 125 di Madrid: l’azzurra, nata a Bergamo, a 22 anni si issa per la prima volta al numero 154 del mondo, guadagnando 35 posizioni e rimanendo di poco alle spalle di Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio, ma portandosi già davanti a Lucia Bronzetti. L’azzurra non è nuova a far parlare di sé: già nel 2021, dopo aver superato le qualificazioni, nelle quali aveva superato la svizzera Leonie Kung e la russa Liudmila Samsonova, aveva fatto l’esordio nel tabellone principale del WTA 250 di Parma, perdendo contro la statunitense Serena Williams. A Roma, grazie ad una wild card per il main draw, nel 2023 ha vinto anche un match, il derby azzurro con l’altra wild card Diletta Cherubini, per poi perdere contro l’australiana Daria Kasatkina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il nome nuovo Lisa Pigato: dal primo titolo WTA alla scalata nel ranking Notizie correlate Tennis, a Madrid Lisa Pigato vince il suo primo torneo WTANel giorno del successo di Jannik Sinner a Montecarlo, dopo il bis Indian Wells-Miami e annesso ritorno al numero 1, il tennis italiano celebra un... Il personaggio. Storica Pigato: trionfa a Madrid e festeggia il primo titolo WtaUna Lisa Pigato extralusso continua a stupire il circuito femminile, dopo il successo ottenuto sulla terra battuta di Madrid appartenente alla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: WTA 125 di Madrid, Lisa Pigato centra la prima finale della carriera nel massimo circuito; WTA 125 Madrid: Lisa Pigato centra il suo primo titolo, dominata Bassols; Ranking WTA: Lisa Pigato vola al best ranking, Potapova scala 43 posizioni; Lisa Pigato trionfa a Madrid: primo titolo WTA 125 e best ranking per l’azzurra - LiveTennis.it. Tennis – A Madrid vince Lisa Pigato e festeggia il suo primo titolo WtaCon la vittoria sulla terra rossa del Club Campo de Villa la giocatrice della Canottieri Casale diventa la nuova numero[Leggi...] ... monferratowebtv.it Tennis, Lisa Pigato della Canottieri Casale vince il Wta 125 a MadridNel giorno in cui Jannik Sinner trionfa a Monte-Carlo ritornando numero 1 al mondo, la Canottieri Casale (Alessandria) saluta con entusiasmo il successo di una propria giocatrice, Lisa Pigato, che da ... rainews.it I GIOCATORI IN MAIN DRAW A ROMA Sono state annunciate le wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2026, quanta Italia Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, J x.com I GIOCATORI IN MAIN DRAW A ROMA Sono state annunciate le wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2026, quanta Italia Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, J facebook