Proposta di Bilancio di esercizio approvata | migliora la situazione Bms

Nella giornata di lunedì 27 aprile 2026, la Giunta comunale di Brindisi ha approvato due delibere, tra cui una relativa alla proposta di bilancio di esercizio. La decisione indica un miglioramento nella situazione finanziaria di Bms, la società interessata. L’atto è stato comunicato ufficialmente attraverso i documenti approvati durante la riunione. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui dati o sulle cifre coinvolte.

BRINDISI - Situazione Bms in miglioramento: lo si evince da uno dei due provvedimento approvati oggi, lunedì 27 aprile 2026, in Giunta a Brindisi. L'esecutivo, nella riunione svoltasi nel primo pomeriggio, ha ratificato due provvedimenti istruiti dal servizio Enti e Società Partecipate e dalla.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ateneo Bergamo Spa: approvata all’unanimità la destinazione dell’utile di esercizioMartedì 14 aprile il Consiglio di Amministrazione di Ateneo Bergamo Spa ha approvato all’unanimità la proposta dell’Amministratore unico relativa... Leggi anche: Brindisi: Bilancio ok, ma Bms a rischio. 2 direttori mancanti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Variazione di bilancio, da Lega Vda proposta di pacchetto anti-crisi; Martedì 28 aprile 2026 alle ore 9.30 si riunisce la Seconda Commissione Consiliare; In Parlamento; Alerion, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,61 euro. Nominato nuovo CdA. La proposta della Lega: 'Via dal patto di stabilità anche soli'. FdI e FI frenanoAlla vigilia di una settimana cruciale per il governo, tra l'approdo del Documento di finanza pubblica in Parlamento e ben due riunioni pesanti del Consiglio dei ministri, si registra maretta in maggi ... ansa.it Banca Popolare Pugliese, ok da soci a bilancio 2025 e dividendo di 0,17 euroL'assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare Pugliese ha deliberato; l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, nonché la proposta ... teleborsa.it Via libera in commissione a riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio per circa 16 milioni di euro Illustrata anche una proposta di legge contenente variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028 e una integrazione al fondo region - facebook.com facebook