Brindisi | Bilancio ok ma Bms a rischio 2 direttori mancanti

A Brindisi, il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, ma la situazione resta complicata. La società partecipata Brindisi Multiservizi (Bms) rischia di trovarsi in difficoltà a causa della mancanza di due direttori chiave. La decisione di approvare il bilancio si scontra con le preoccupazioni sul futuro dell’azienda pubblica, che continua a essere sotto osservazione. La mancanza di figure strategiche alimenta l’incertezza sulla gestione futura.

Brindisi si trova ad affrontare un periodo di incertezza economica e politica. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, ma persistono forti preoccupazioni riguardo alla stabilità finanziaria della Brindisi Multiservizi (Bms), l’azienda partecipata comunale. La seduta è stata preceduta da tensioni all’interno del centrodestra e da richieste di rimpasto nella giunta. La discussione sul bilancio si è svolta in un clima di attesa per possibili cambiamenti nella compagine politica locale. Nonostante le recenti frizioni tra le diverse forze che compongono la maggioranza, il documento economico è stato approvato con 21 voti favorevoli e 5 contrari.🔗 Leggi su Ameve.eu

La maggioranza supera il test del bilancio, preoccupazioni per la tenuta della BmsLa maggioranza a Brindisi ha superato il voto sul bilancio di previsione 2026-28, una mossa che rafforza la sua posizione politica.

