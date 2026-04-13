La partita tra Portsmouth e Ipswich è valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile. Le due squadre si affrontano in un match che potrebbe segnare il quinto risultato utile consecutivo per la squadra in vantaggio, con la classifica che vede il Portsmouth a due punti dal terzo posto, ma con due partite in meno rispetto alle concorrenti. La gara sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state annunciate.

Portsmouth-Ipswich è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile: dove vederla, formazioni e pronostico Due punti in più rispetto al terzo posto, quello che non vale l’accesso diretto alla Premier e due partite in meno. L’Ipswich è una squadra che vuole prendersi la promozione diretta e in questo match sente la possibilità, e vede la possibilità, dell’allungo decisivo che potrebbe decidere il campionato. Il Portsmouth è una squadra che ha ancora un obiettivo importante, troppo importante, quello della salvezza. Ma è una squadra che ha preso 57 gol in campionato – la terza peggiore difesa – e che quindi concede troppo per riuscire a salvarsi senza problemi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Portsmouth-Ipswich: quinto di fila per la promozione

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L’Ipswich, contendente alla promozione, ingaggia il centrocampista del Sunderland Dan NeilL’Ipswich ha rafforzato le proprie opzioni a centrocampo mentre cerca di uscire dal campionato ingaggiando Dan Neil dal Sunderland.