Pronostico Manchester United-Aston Villa | l’allungo è quello giusto

La partita tra Manchester United e Aston Villa si gioca domenica alle 15, valida per la trentesima giornata di Premier League. Entrambe le squadre hanno 51 punti in classifica e si affrontano in una sfida che può influenzare la posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state annunciate.

Manchester United-Aston Villa è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Manchester United e Aston Villa hanno gli stessi punti in classifica, 51. Ma la rimonta che hanno piazzato i Red Devils è clamorosa. Unica. Merito del cambio in panchina, ovviamente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A questa partita guarda anche con molto interesse il Chelsea, distante solamente tre lunghezze da queste due formazioni e che sogna di rientrare tra le prime quattro. Di certo c’è una squadra favorita ed è quella che gioca in casa che, da quando ha allontanato Amorim, ha perso solamente una volta, nel turno precedente, contro il Newcastle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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