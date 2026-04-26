Lazio-Bologna Sarri punta sul sorpasso al Bologna per l' ottavo posto | il pronostico

In attesa della sfida tra Lazio e Bologna, l'allenatore biancoceleste ha deciso di puntare sulla vittoria per superare la squadra avversaria e conquistare l'ottavo posto in classifica. La squadra arriva dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, con l'obiettivo di migliorare la propria posizione nel campionato. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali nella corsa alla zona europea.

Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, c'è un altro obiettivo per Mau: rientrare tra le prime otto dopo una stagione tormentata L'impresa di Bergamo, dove la Lazio è riuscita a conquistare la finale di Coppa Italia contro l'Inter eliminando l'Atalanta, potrebbe cambiare la stagione tomentata di Sarri. L'Europa, adesso, può arrivare tramite la sfida del prossimo 13 maggio. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Udinese in programma lunedì 17 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Due le imprese centrate dalla squadra biancoceleste negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio-Bologna, Sarri punta sul sorpasso al Bologna per l'ottavo posto: il pronostico Notizie correlate Bologna-Lazio, tra Italiano e Sarri c'è in palio un posto in semifinale: il pronosticoSi chiudono i quarti con la sfida del Dall'Ara tra due squadre che affidano a questo torneo le speranze di raggiungere un obiettivo di grande livello... Bologna-Lazio, c'è in palio un posto in semifinale: il pronosticoSi chiudono i quarti con la sfida del Dall'Ara tra due squadre che affidano a questo torneo le speranze di raggiungere un obiettivo di grande livello... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La 'doppia' Lazio di Sarri: le soluzioni tra il Napoli in Serie A e l’Atalanta in Coppa Italia; Sarri: Eliminate Milan, Bologna e Atalanta: meritiamo la finale. Sappiamo soffrire da uomini, con l'Inter non è impossibile.; Lazio, per Sarri c’è anche il Napoli. Juventus su Gila; Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Conte con Politano dal 1'. Sarri punta su Cancellieri. Lazio, i gol arrivano dal centrocampo: Taylor e Basic salvano l’attaccoRASSEGNA STAMPA - Quando l’attacco spara a salve, arriva a supporto il centrocampo. È questa l’ultima novità della Lazio targata Maurizio Sarri. Nelle ultime ... lalaziosiamonoi.it Sarri-Lazio, incontro dopo la Coppa Italia: il tecnico attento al futuro di 4 panchine di Serie ADel futuro di Sarri alla Lazio se ne riparlerà dopo il 13 maggio, quando non ci saranno altre tappe cruciali. I risultati spesso hanno il potere di cambiare prospettive. Va valutata la ... firenzeviola.it FABIO POLI FOREVER! L'ex giocatore di Bologna, Cagliari e Lazio è stato gradito ospite al nostro stand alla Fiera del Fumetto Kolosseo Bologna per il firmacopie delle sue figurine solidali Celebrative Sticker nr 183 (link nei commenti). Grazie Fabio! #figurinef - facebook.com facebook