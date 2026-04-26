Lazio-Udinese Sarri punta sul sorpasso al Bologna per l' ottavo posto | il pronostico

Il prossimo confronto tra Lazio e Udinese si inserisce in un momento cruciale per entrambe le squadre. La Lazio, reduce dalla finale di Coppa Italia, punta a migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi all’ottavo posto, attualmente occupato dal Bologna. La partita rappresenta un’occasione per i biancocelesti di consolidare la propria posizione e cercare di sorpassare le dirette avversarie nella corsa alle zone alte della classifica.

Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, c'è un altro obiettivo per Mau: rientrare tra le prime otto dopo una stagione tormentata L'impresa di Bergamo, dove la Lazio è riuscita a conquistare la finale di Coppa Italia contro l'Inter eliminando l'Atalanta, potrebbe cambiare la stagione tomentata di Sarri. L'Europa, adesso, può arrivare tramite la sfida del prossimo 13 maggio. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Udinese in programma lunedì 17 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Due le imprese centrate dalla squadra biancoceleste negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio-Udinese, Sarri punta sul sorpasso al Bologna per l'ottavo posto: il pronostico Notizie correlate Lazio-Bologna, Sarri punta sul sorpasso al Bologna per l'ottavo posto: il pronosticoDopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, c'è un altro obiettivo per Mau: rientrare tra le prime otto dopo una stagione tormentata L'impresa di... Bologna-Lazio, tra Italiano e Sarri c'è in palio un posto in semifinale: il pronosticoSi chiudono i quarti con la sfida del Dall'Ara tra due squadre che affidano a questo torneo le speranze di raggiungere un obiettivo di grande livello... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lazio-Udinese, sfida tra squadre altalenanti; Serie A Enilive | Lazio-Udinese, le modalità di accredito; Serie A, la Lazio sbanca il Maradona contro il Napoli, solo 1 a 1 tra Roma e Atalanta mentre il Parma batte l'Udinese; Probabili formazioni Lazio-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Noslin, Cancellieri, Zarraga, Atta e Zaniolo. Lazio-Udinese, Sarri punta sul sorpasso al Bologna per l'ottavo posto: il pronosticoPronostico Lazio-Udinese quote analisi statistiche precedenti sfda 34ª giornata Serie A in programma lunedì 27 aprile alle ore 20.45 ... gazzetta.it Lazio Udinese, Sarri cambia volto ai biancocelesti: il piano verso la finale con l’InterLazio Udinese, turnover obbligato all’Olimpico per gestire energie e ambizioni. Il tecnico Maurizio Sarri prepara delle rotazioni per la coppa La Lazio è tornata al lavoro a Formello dopo la semifinal ... lazionews24.com Formello, rifinitura anti Udinese: le scelte di Sarri Il report dal Training Center biancoceleste Oggi pomeriggio la Lazio di mister Sarri ha svolto a Formello l’allenamento di rifinitura per preparare la partita di campionato contro l’Udinese, in programma per doma - facebook.com facebook Lazio-Udinese, probabili formazioni: turnover per Sarri x.com