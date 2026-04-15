LIVE Venezia-Girona 28-39 Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | Coulibaly trascina le spagnole a metà gara

La partita tra Venezia e Girona, valida per l’Eurolega di basket femminile 2026, si è conclusa con un punteggio di 28-39 a favore delle spagnole. Nella prima metà di gara, Coulibaly si è distinta come miglior realizzatrice con 11 punti, mentre Dojkic ha segnato 7 per Venezia. Durante la fase di gioco, si è verificata un’azione caotica con un infortunio che ha coinvolto Santucci, e Holm ha segnato un canestro prima dell’intervallo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Dojkic 7; GIRONA: Coulibaly 11 28-39 Dopo un’azione veramente caotica (in cui Santucci cade male) arriva il canestro di Holm che chiude la prima metà di gara. Arriva un timeout chiamato da Roberto Iniguez, il coach dello Spar. 28-37 Dojkic vede che non può servire nessuna e allora trova un bel canestro dalla media con 1? a fine secondo quarto. 26-37 Arriva dal backdoor Holm e c’è l’appoggio facile. 26-35 Arriva l’appoggio di Cubaj che interrompe il lungo periodo in cui Venezia non aveva segnato dal campo. 24-35 Prova ad andarsene sul serio Girona, tripla di Guerrero e Andrea Mazzon è obbligato al timeout.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 28-39, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: Coulibaly trascina le spagnole a metà gara Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Girona 0-0, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: iniziano le Final Six a Saragozza! LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da brividiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale i quarti... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Eurolega femminile 2026: Venezia protagonista alle Final Six di Saragozza. LIVE Venezia-Girona 19-19, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer respinge il primo tentativo di fuga delle spagnoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il secondo quarto. TOP SCORER - VENEZIA: Dojkic 5; GIRONA: Coulibaly 6 Non ci sono più altri canestri, ... oasport.it Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l'Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più ... oasport.it EuroLeague Women - Final 6 Spar Girona - Umana Reyer Venezia 18.30 tabii spor 6 @NumanGulsen x.com È tempo di Final Six di EuroLeague Women Oggi alle 17:30 l’esordio della Reyer Venezia ai Quarti di Finale contro Girona (diretta su RaiPlay): in bocca al lupo, ragazze! #Italbasket facebook