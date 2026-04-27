L’Olympiacos ha terminato la stagione regolare dell’Eurolega al primo posto in classifica, una posizione raggiunta anche nella stagione precedente e per la terza volta nelle ultime quattro. La squadra si prepara ora ai quarti di finale, con la prima gara in programma il 28 aprile 2026 contro il Monaco. Le quote e i pronostici indicano un match equilibrato tra le due formazioni.

Ancora una volta l’Olympiacos ha concluso al primo posto in classifica la stagione regolare, come nella stagione scorsa e per la terza volta nelle ultime quattro. La vittoria del quarto titolo della loro storia però sfugge ai greci dal 2013, avendo perso tre finali da allora, l’ultima nel 2023. Il Monaco invece, che ha chiuso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Olympiacos – Monaco, quarti di finale GARA 1 Eurolega 28-04-2026

Notizie correlate

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Finale Monaco 19-04-2026Flavio Cobolli e Ben Shelton si giocheranno il titolo del BWM Open di Monaco di Baviera a partire da non prima delle 13:30, e comunque dopo la fine...

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Finale Monaco 19-04-2026 ore 13:30 circaFlavio Cobolli e Ben Shelton si giocheranno il titolo del BWM Open di Monaco di Baviera a partire da non prima delle 13:30, e comunque dopo la fine...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Panserraikos - Atromitos statistiche, pronostici e quote scommesse; Pronostico Olympiacos - AS Monaco - Quote & Statistiche - 28 aprile 2026, Eurolega, Europa; Pronostico Olympiakos-Monaco 28 Aprile: Gara-1 Play-Off Eurolega 2026; Pronostici calcio oggi 19 aprile 2026: analisi completa e quote di Ligue 1, Bundesliga, Premier League e Serie A.

Roma-Atalanta pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Roma-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 33° turno di campionato. calciomercato.com

#Tempo Pronostico di tempo valido te 27 di april 2026 - facebook.com facebook

Il pronostico di #MilanJuventus: così si sono espressi in redazione! Come finirà il big match di San Siro x.com