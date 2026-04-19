Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton Finale Monaco 19-04-2026 ore 13 | 30 circa

Domani a Monaco di Baviera si disputerà la finale del torneo di singolare maschile tra Flavio Cobolli e Ben Shelton, con inizio previsto non prima delle 13:30, dopo la conclusione della finale di doppio. Entrambi i giocatori sono in corsa per il titolo del BMW Open, che si gioca sulla terra battuta della città tedesca. Le quote e le previsioni degli operatori variano in base alle performance recenti dei due atleti.

Flavio Cobolli e Ben Shelton si giocheranno il titolo del BWM Open di Monaco di Baviera a partire da non prima delle 13:30, e comunque dopo la fine della finale del doppio. In semifinale l’italiano ha giocato una partita superlativa contro Zverev, vinta con un doppio 6-3 con tanto di lacrime liberatorie di gioa quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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