Flavio Cobolli e Ben Shelton sono pronti a sfidarsi per il titolo del torneo di Monaco di Baviera, con l'inizio della finale previsto non prima delle 13:30, dopo la conclusione della finale del doppio. La partita rappresenta l'atto conclusivo di un evento tennistico che si svolge sulla terra battuta, con i due giocatori che si sfideranno sul campo centrale. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma l'incontro resta da seguire sul campo.

Flavio Cobolli e Ben Shelton si giocheranno il titolo del BWM Open di Monaco di Baviera a partire da non prima delle 13:30, e comunque dopo la fine della finale del doppio. In semifinale l’italiano ha giocato una partita superlativa contro Zverev, vinta con un doppio 6-3 con tanto di lacrime liberatorie di gioa quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Finale Monaco 19-04-2026

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