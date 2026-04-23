Sabato mattina, alle ore 11, sul campo dedicato ad Arantxa Sanchez a Madrid, si svolgerà il primo incontro tra Hubert Hurkacz e Lorenzo Musetti. I due tennisti si sfideranno in questa partita di apertura del torneo, con le quote e le previsioni che sono state già pubblicate. L’incontro è tra i primi in programma nel day dedicato agli incontri di singolare maschile.

Hubert Hurkacz e Lorenzo Musetti apriranno il programma sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez intorno alle undici del mattino. Nel primo turno il polacco ha superato agevolmente Jaime Faria con un netto 6-3 6-3, dando seguito a quanto di buono fatto a Monte Carlo dove un po’ a sorpresa ha vinto due partite nello stesso torneo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti, Madrid 24-04-2026

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