Pronostico Al Fateh-Al Okhdood | blindata la salvezza

Al Fateh ha ottenuto una vittoria fondamentale contro Al Okhdood, grazie a una prestazione solida che ha assicurato la salvezza. La squadra di casa ha dominato il campo fin dall’inizio, sfruttando le occasioni create in fase offensiva. La vittoria mette fine a un periodo difficile e rafforza la posizione in classifica. I giocatori si preparano ora per le prossime sfide con maggiore fiducia e determinazione. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri del campionato.

Al Fateh-Al Okhdood è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Ad un certo punto dell’anno, per via di una serie di cinque vittorie di fila, i padroni di casa dell’Al Fateh sembravano potessero tenere testa a quelle che stanno davanti in classifica. Poi il crollo, mentale e fisico, e una striscia aperta di otto partite senza il gusto della vittoria. Ma è arrivato il momento di blindare in maniera definitiva la salvezza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa sentono davvero l’occasione non solo di tornare a sorridere, ma anche di mandare in archivio tutte le paure che si sono accumulate in questi due mesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

