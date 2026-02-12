Questa sera si gioca la partita tra Al Hilal e Al Ettifaq, valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League. Dopo settimane difficili, Simone Inzaghi riesce a conquistare una vittoria in campionato, portando entusiasmo tra i tifosi. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di risalire la classifica.

Al Hilal-Al Ettifaq è una partita valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Ha conquistato una vittoria dopo moltissimo tempo Simone Inzaghi in campionato. E anche se è stato impegnato in settimana nella Champions asiatica – un pareggio – in questa sfida, dopo una sfilza lunga di pareggi che hanno fatto rientrate due squadre nella lotta al titolo, troverà la seconda vittoria consecutiva in campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente,it Non sarà semplice, mettiamolo chiaro: l’Al Ettibfaq viene da due vittorie di fila ed è una formazione che sembra avere ambizioni importanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Hilal-Al Ettifaq: seconda di fila per Inzaghi

L'incontro tra Al Kholood e Al Hilal, valido per l'undicesima giornata della Saudi Pro League, vede l'Al Hilal di Simone Inzaghi impegnata nella corsa alle prime posizioni.

L'incontro tra Al Hilal e Al Nassr, valido per la quattordicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un appuntamento importante per la corsa al titolo.

