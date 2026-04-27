Pronostici Manchester United-Brentford | marcatore e tiri in porta

Domani sera si affrontano il Manchester United e il Brentford in una partita che potrebbe essere decisiva per le ambizioni di qualificazione in Champions League. La squadra di casa cerca punti fondamentali per avvicinarsi alla zona alta della classifica, mentre gli ospiti puntano a confermarsi in una posizione di rilievo. Le previsioni si concentrano sui possibili marcatori e sul numero di tiri in porta, elementi che potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro.

Pronostici Manchester United-Brentford: la squadra di casa può quasi chiudere i discorsi Champions. Le nostre scelte E siccome la squadra ospite, nonostante ancora sia in corso per un posto europeo nel prossimo anno, non conosce la vittoria da un po’ di tempo – sono quattro i pareggi di fila – allora ci pare chiaro che lo United (che ha cambiato totalmente marcia da quando ha cambiato allenatore) parta con tutti i favori del pronostico. Insomma, ci pare una gara questa abbastanza indirizzata. E andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere gli uomini decisivi. Ormai l’attaccante titolare è lui, anche se i numeri non sono granché. Ma Sesko, nel corso dell’ultimo mese e mezzo di partite, ha segnato quattro gol nelle ultime otto gare giocate.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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