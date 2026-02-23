Pronostici Everton-Manchester United | marcatore e tiri in porta
Il confronto tra Everton e Manchester United è stato deciso da una scelta strategica sbagliata dei Red Devils. La mancanza di attenzione in difesa ha permesso ai padroni di casa di segnare un gol decisivo. I giocatori di casa hanno dominato il possesso e creato molte occasioni da rete, mentre gli ospiti hanno faticato a trovare spazio in avanti. La partita si avvia a un finale incerto, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti.
Pronostici Everton-Manchester United: il monday night inglese regala una partita decisiva per gli ospiti. Marcatore e tiri in porta Ci è andato ad un passo lo United dalle cinque vittorie di fila che avrebbero permesso a quell’uomo inglese di tagliarsi i capelli dopo oltre un anno. Il pareggio contro il West Ham in trasferta ha invece riaperto il conteggio. Che potrebbe diminuire dopo il match di lunedì sera: vuoi o non vuoi, per la classifica, per la storia, ma anche per una quadratura ritrovata, gli ospiti nella sfida contro l’Everton partono favoriti. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
