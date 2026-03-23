Promozione Il Gallo punito nella ripresa E la classifica resta complicata
Gallo 0 MSP 1 GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci, Mangherini (35’ st Franchi), Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Cottone, Lupusor (26’ st Fratti), Berto (45’ st Lettieri). A disposizione: Farina, Monti, Esposito, Bertasi, Pasquini. All.: Zambrini. MSP: Comastri F., Zannoni, Dondi, Laruccia, Dal Monte, Comastri S., Marini, Aiello (32’ st Persona), Cini, Ciaccio (26’ st Tartarelli), Costantini. A disposizione: Ferrone, Piscopo, Donvito, Guidotti, Cirillo, Pasotti. All.: Onestini. Arbitro: Pantera di Faenza. Rete: 10’ st Aiello (M). Note: ammoniti: Coraini (G), Comastri F. (M), Zannoni (M), Comastri S. (M). CONQUISTA LA vittoria l’Msp contro il Gallo, per 1-0, inguaiando la squadra di Zambrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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