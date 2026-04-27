Promozione Primi verdetti ’Magra’ e Beverino salvi

Nella penultima giornata del campionato di Promozione, la Santerenzina è stata ufficialmente retrocessa dopo aver perso 2-1 contro il San Cipriano. Per la squadra avversaria, invece, si tratta di una vittoria che permette di mantenere la categoria e di evitare il rischio di retrocessione. La giornata ha anche visto la conferma della salvezza per le squadre di Magra e Beverino.

Primi verdetti nel campionato di Promozione con la penultima giornata che vede la retrocessione della Santerenzina, sconfitta 2-1 dal San Cipriano. Comiti al 23’ risponde al gol iniziale di Saulle, ma al 53’ Traverso regala tre punti ai suoi. Raggiunge la salvezza con un turno d’anticipo il Magra Azzurri che torna dalla trasferta contro la Calvarese con un roboante 0-4. Con due reti per tempo gli uomini di Natale superano gli avversari grazie alla doppietta di Elhdiy e ai gol di Bojang e Ninotti. Discorso salvezza concluso anche per il Beverino che con il punto conquistato in casa contro il Levanto mantiene la categoria. Sorte più complicata per i ragazzi di Agata a cui l’1-1 serve a poco e che dovranno giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo appuntamento della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione Primi verdetti ’Magra’ e Beverino salvi Notizie correlate Promozione Poker del Don Bosco col Magra AzzurriIl Follo approfitta dello scivolone dell’Angelo Baiardo e si porta a un punto dal quarto posto, superando di misura, nella quinta di ritorno del... VERDETTI IN BILICO. Promozione diretta e retrocessione: tutti gli incrociA novanta minuti dal termine del girone B sono ancora molti i verdetti in bilico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DILETTANTI, i verdetti: il Salso saluta l'Eccellenza. In Seconda trionfano Viarolese e Berceto. In Terza fa festa l'Inter Club; Promozione Lucana, ultima giornata da brividi: verdetti finali tra sogni play off e lotta salvezza; Rotellistica categoria ’giovani promesse’. Un ottimo secondo posto per Agnese Biagi al trofeo regionale; Promozione Primi verdetti ’Magra’ e Beverino salvi. Promozione Primi verdetti ’Magra’ e Beverino salviLa Santerenzina cede al S.Cipriano e retrocede, poker del Canaletto nel derby. Il Levanto dovrà lottare fino all’ultima giornata per cercare di evitare i playout. sport.quotidiano.net Promotion: First verdicts on 'Magra' and Beverino safeSanterenzina loses to S. Cipriano and is relegated, Canaletto scores four goals in the derby. Levanto will have to fight until the final matchday to avoid the play-offs. sport.quotidiano.net PROMOZIONE DI PRIMAVERA DA SABATO 25 APRILE A SABATO 16 MAGGIO SCONTO 30% SU TUTTO L'ABBIGLIAMENTO E LE SCARPE PRIMI PASSI PRIMAVERA/ESTATE - facebook.com facebook Pallavolo A2M PlayOff Promozione - Domani i primi match di semifinale: Brescia-Pordenone e Pineto-Aversa x.com