A pochi minuti dalla fine del campionato nel girone B, molte decisioni rimangono incerte. La corsa alla promozione diretta in serie B coinvolge ancora due squadre, con entrambe in attesa di conoscere il proprio destino. Anche la retrocessione è ancora da definire, con diversi club che si contendono le ultime posizioni utili per evitare la discesa. La situazione resta molto aperta e dipende dagli ultimi risultati.

A novanta minuti dal termine del girone B sono ancora molti i verdetti in bilico. A cominciare dalla promozione diretta in serie B tra Arezzo e Ascoli. Anche in coda i giochi non sono fatti. La Torres, come noto, è ancora rischio playout. La Sambenedettese, infatti, con una vittoria a Pesaro, li sorpasserebbe salendo a quota 37. A quel punto alla Torres non basterebbe nemmeno pareggiare ad Arezzo, perché ha gli scontri diretti sfavorevoli con i marchigiani (vittoria 2-1 a San Benedetto, sconfitta 2-0 a Sassari). Matematicamente retrocesso, invece, il Pontedera: il distacco dalla quart’ultima supera la forbice degli 8 punti prevista dal regolamento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - VERDETTI IN BILICO. Promozione diretta e retrocessione: tutti gli incroci

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