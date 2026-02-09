promozione poker del don bosco col magra azzurri

Questa sera il Don Bosco ha ottenuto una vittoria importante contro il Magra Azzurri. La squadra di Follo ha approfittato dello scivolone dell’Angelo Baiardo e si è portata a un punto dal quarto posto. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione, il Don Bosco ha superato di misura i cugini del Canaletto Sepor, rafforzando la propria posizione in classifica.

Il Follo approfitta dello scivolone dell’Angelo Baiardo e si porta a un punto dal quarto posto, superando di misura, nella quinta di ritorno del campionato di Promozione, i cugini del Canaletto Sepor. Al 24’ con un tiro a botta sicura Petriccioli impegna seriamente Moretti. Al 36’ Smecca prima scambia con Ferri e poi fa partire una conclusione insidiosa che viene deviata sopra la traversa dal portiere locale. Al 65’ in mischia il più lesto è Petriccioli che decide le sorti del derby. Nel finale espulsi nei canarini Moretti e Bianchi. Tutto fin troppo facile per il Don Bosco Spezia Calcio che dilaga con il Magra Azzurri, chiudendo l’incontro sul 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel confronto tra Follo e Magra Azzurri, si è vista una sfida intensa e combattuta.

