Promozione Masi Torello altri tre gol per salutare una stagione amara

Nel match tra Granamica e Masi Torello, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria per 3-0, segnando tre gol nella ripresa. La partita si è conclusa con il risultato di 3-0, con le reti realizzate nel secondo tempo. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, inserendo cambi a metà e negli ultimi minuti. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma senza successo.