Promozione Masi Torello altri tre gol per salutare una stagione amara
Nel match tra Granamica e Masi Torello, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria per 3-0, segnando tre gol nella ripresa. La partita si è conclusa con il risultato di 3-0, con le reti realizzate nel secondo tempo. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, inserendo cambi a metà e negli ultimi minuti. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma senza successo.
Granamica 3 Masi-Voghiera 0 GRANAMICA: Roda, Rossi (31’ st Mantovani), Vandelli, Grosso, Gomes, Armaroli, Ciafardini (44’ st Ciampa), Tiengo (31’ st De Luca), Martuzzi (40’ st Akkari), Baldazzi M., Pizzirani (24’ st Baldazzi D.). A disposizione: Bonora, Fogacci, Magagni, Leoni. All.: Valtorta. MASI-VOGHIERA: Straforini, Baldon (13’ st Pencarelli), Benini Nicola, Di Domenico, Nanfack, Ghali, Sarto, Zappaterra (13’ st Nardini), Maistrello (29’ st Gharbi), Giberti (25’ st Quarella E.), Simeoni (20’ st Natali). A disposizione: Broccoli, Quarella T., Ileba, Jawneh. All.: Ferrari. Arbitro: Crociani di Cesena. Reti: 10’ pt Tiengo (G), 7’ st Ciafardini (G), 45’ st Akkari (G).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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