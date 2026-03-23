Promozione Masi Torello ci prova invano I tre punti vanno alla Dozzese
Dozzese 3 Masi-Voghiera 1 DOZZESE: Pandolfi, Volta, Borsetti, Dall’Olio, Orazietti, Rocchi A., Donattini (20’ st Kibongui), Martelli (15’ st Selami), Parigi, Dal Monte (34’ st Penda), Berardicurti. A disposizione: Zanotti, Martini, Perrone, Negroni, Suzzi, Mezzetti. All.: Pari. MASI-VOGHIERA: Broccoli, Baldon (45’ pt Pencarelli), Ghali, Di Domenico, Nanfack (45’ st Mazzoni), Barbieri, Benini (14’ st Gharbi), Nardini, Maistrello, Sarto, Jawneh. A disposizione: Straforini, Bationo, Zappaterra, Giberti, Ileba, Simeoni. All.: Ferrari. Arbitro: Duci di di Reggio Emilia. Reti: 25’ pt Parigi (D), 31’ pt Martelli (D), 44’ pt Nanfack (M), 42’ st Selami (D). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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